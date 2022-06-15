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لبنان

دريان والسفير السعودي

Lebanon 24
15-06-2022 | 22:24
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كتبت" النهار": اكتسب اللقاء بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري امس دلالات عشية بت الاستحقاق الحكومي اقله لجهة تسمية الرئيس المكلف. وافيد بان السفير بخاري اطلع من دريان على "الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". وأكد بخاري "حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها"، ونوه بدور "دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان". وشدد المفتي دريان على "أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين".
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وكتبت" الديار":دخلت السعودية على خط التكليف والتأليف، وقد ظهر ذلك من خلال المعلومات التي سربت بعد زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى دار الفتوى والذي وضع المفتي عبد اللطيف دريان في جهوده لتشكيل كتلة سنية وازنة يكون لها الدور الاساسي في اختيار الرئيس المكلف.
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