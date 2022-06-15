Advertisement

لبنان

متى تنتهي مهلة تقديم الطعون النيابية؟

Lebanon 24
15-06-2022 | 22:23
A-
A+
Doc-P-962540-637909542222485472.jpg
Doc-P-962540-637909542222485472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنتهي عند الثالثة من بعد ظهر اليوم مهلة تقديم الطعون بالانتخابات النيابية الى المجلس الدستوري، وابرز هذه الطعون المقدم من فيصل كرامي، وحاجته الى ٢٤ صوتا كي يعلن فوزه على ان يبدأ درس الطعون بعد اجتماع للمجلس الدستوري وتعيين قاض لكل طعن . 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
اليكم ابرز الطعون الانتخابية المقدمة أمام المجلس الدستوري
lebanon 24
18/06/2022 03:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الدستوري: مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية تنتهي في 16 حزيران
lebanon 24
18/06/2022 03:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الدستوري... إلى الطعون درّ
lebanon 24
18/06/2022 03:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اشار في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى ان الانتخابات تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها ودعا وزارة الداخلية الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري
lebanon 24
18/06/2022 03:56:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الطعون

المجلس الدستوري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website