صالح النصولي... حط وطار!

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كتبت" الاخبار": زار لبنان، قبل أسبوعين، المصرفي المخضرم صالح النصولي، الذي يعيش في الولايات المتحدة، والذي شغل مناصب عدة في مؤسسات مالية ومصرفية دولية كبيرة أبرزها صندوق النقد الدولي. وتبين أن زيارته القصيرة التي استمرت عدة أيام، رتبت من قبل السفير اللبناني السابق في واشنطن غابي عيسى الذي رشحه لمنصب رئيس الحكومة. وهو عرض على الرئيس ميشال عون الاجتماع به والاستماع إلى خطته في ما يتعلق بمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.النصولي استفاد أيضاً من علاقة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي ساعده في ترتيب اجتماعات بينها مع الرئيس نبيه بري. علماً أن النصولي التقى شخصيات أخرى من بينها الرئيس أمين الجميل ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط وعاملون في الحقل الاقتصادي والمصرفي، والنائب ملحم خلف بصفته من كتلة النواب الجدد.النصولي عرض تصوره وملاحظاته حول الوضع الاقتصادي، وهو يملك تصوراً مناقضاً لخطة التعافي التي أعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ولديه نظرة مختلفة حول كيفية التعامل مع صندوق النقد في مجالات عدة، من بينها مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقال النصولي لمستقبليه إنه لا يرشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة، ولكن لديه تصوره، وإذا حصل توافق عليه فهو لا يمانع في القيام بالمهمة.ولكن اتضح لاحقاً أن غالبية الذين اجتمعوا به خرجوا بانطباع أنه بعيد عن تفاصيل التعقيدات اللبنانية، الأمر الذي يجعله خارج السباق لمنصب رئيس الحكومة.