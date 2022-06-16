25
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللجنة الاستشارية للأونروا تختتم اجتماعاتها في بيروت وتزور ميقاتي: لحماية تفويض الوكالة الدولية
Lebanon 24
16-06-2022
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتمت الخميس اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom، بتبني توصيات عدّة تتصل بعمل واستراتيجيات وتمويل وإصلاح الوكالة الدولية، ومن أبرز التوصيات التمديد للبنان بالإجماع في رئاسة اللجنة لولاية جديدة تستمر سنة، ولبريطانيا في نيابة الرئاسة.
Advertisement
واستقبل الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الكبير كلاً من رئيس اللجنة الاستشارية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني برفقة الوفود المشاركة وأكد أنه "من دون حق العودة الكريمة للأخوة الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس فلا استقرار في المنطقة والعالم"، وشدد على "ضرورة استمرار الدول المانحة بدعم الاونروا لكي تقوم بدورها في رعاية الاخوة الفلسطينيين مع ما يشكله هذا الامر من استقرار اجتماعي داخل المخيمات باتت الحاجة اليه أكثر إلحاحًا".
وكان الحسن ولازاريني عقدا مؤتمراً صحافياً تحدثا في خلاله عن نتائج الاجتماعات وأبرز التوصيات التي جرى الاتفاق عليها، وجرى التأكيد على حماية التفويض الممنوح للمنظمة الدولية بموجب القرار 194 من دون تبديل أو تغيير في طبيعته، وبما يخدم مجتمع اللاجئين واستقرار البلدان المضيفة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا انطلقت الثلاثاء برئاسة لبنان ومشاركة أعضاء وفود من 33 دولة ومنظمة دولية، وناقشت قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الأونروا، والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها، والأزمة المالية وسبل معالجتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يتراجع إلى ما دون الـ1500 ليرة.. شاهدوا الرقم الآن
Lebanon 24
الدولار يتراجع إلى ما دون الـ1500 ليرة.. شاهدوا الرقم الآن
04:05 | 2022-06-17
17/06/2022 04:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دولارات بـ35 ألف ليرة لبنانية.. هكذا تحصلون عليها
Lebanon 24
10 دولارات بـ35 ألف ليرة لبنانية.. هكذا تحصلون عليها
13:41 | 2022-06-17
17/06/2022 01:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عملٌ في لبنان يدرّ "فريش دولار" بقوّة.. تقريرٌ يكشف تفاصيله
Lebanon 24
عملٌ في لبنان يدرّ "فريش دولار" بقوّة.. تقريرٌ يكشف تفاصيله
04:15 | 2022-06-17
17/06/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق المطار بحلّة جديدة "أهلا بهل طلة"... ماذا يجري هناك؟ (فيديو وصورة)
Lebanon 24
طريق المطار بحلّة جديدة "أهلا بهل طلة"... ماذا يجري هناك؟ (فيديو وصورة)
08:15 | 2022-06-17
17/06/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي "نصائح" الحلفاء لجبران باسيل
Lebanon 24
هذه هي "نصائح" الحلفاء لجبران باسيل
02:00 | 2022-06-17
17/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:28 | 2022-06-17
توقيف أكبر عصابة لترويج المخدرات في المنية
17:16 | 2022-06-17
رفع الدعم عن البنزين مسألة وقت
17:11 | 2022-06-17
موقف صارم
16:59 | 2022-06-17
مقدمات نشرات الأخبار
16:50 | 2022-06-17
طائرة استطلاع معادية نفذت طيرانا فوق بيروت وضواحيها
16:43 | 2022-06-17
النائب ناجي من دار الفتوى: نحن مع العمل الجماعي الذي يحقق مصلحة طرابلس والشمال
فيديو
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
18/06/2022 03:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
18/06/2022 03:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
04:30 | 2022-06-17
18/06/2022 03:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact