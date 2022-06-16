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لبنان

اللجنة الاستشارية للأونروا تختتم اجتماعاتها في بيروت وتزور ميقاتي: لحماية تفويض الوكالة الدولية

Lebanon 24
16-06-2022 | 01:39
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اختتمت الخميس اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom، بتبني توصيات عدّة تتصل بعمل واستراتيجيات وتمويل وإصلاح الوكالة الدولية، ومن أبرز التوصيات التمديد للبنان بالإجماع في رئاسة اللجنة لولاية جديدة تستمر سنة، ولبريطانيا في نيابة الرئاسة. 
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واستقبل الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الكبير كلاً من رئيس اللجنة الاستشارية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني برفقة الوفود المشاركة وأكد أنه "من دون حق العودة الكريمة للأخوة الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس فلا استقرار في المنطقة والعالم"، وشدد على "ضرورة استمرار الدول المانحة بدعم الاونروا لكي تقوم بدورها في رعاية الاخوة الفلسطينيين مع ما يشكله هذا الامر من استقرار اجتماعي داخل المخيمات باتت الحاجة اليه أكثر إلحاحًا".
وكان الحسن ولازاريني عقدا مؤتمراً صحافياً تحدثا في خلاله عن نتائج الاجتماعات وأبرز التوصيات التي جرى الاتفاق عليها، وجرى التأكيد على حماية التفويض الممنوح للمنظمة الدولية بموجب القرار 194 من دون تبديل أو تغيير في طبيعته، وبما يخدم مجتمع اللاجئين واستقرار البلدان المضيفة. 
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا انطلقت الثلاثاء برئاسة لبنان ومشاركة أعضاء وفود من 33 دولة ومنظمة دولية، وناقشت قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الأونروا، والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها، والأزمة المالية وسبل معالجتها. 
 
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