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لبنان

اعتصام أمام سراي طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 01:49
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قطعت مجموعة من نقابة عمال الأفران في الشمال الطريق امام سرايا طرابلس احتجاجا على عدم توفر الطحين، بحسب مندوبة "لبنان 24".
ولاحقاً أعادت القوى الأمنية فتح الطريق.
 
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