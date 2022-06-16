اعتصام أمام سراي طرابلس.. ماذا يجري؟

قطعت مجموعة من نقابة عمال الأفران في الشمال الطريق امام سرايا طرابلس احتجاجا على عدم توفر الطحين، بحسب مندوبة "لبنان 24".

ولاحقاً أعادت القوى الأمنية فتح الطريق.