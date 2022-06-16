دوي انفجارات في الجنوب.. ماذا يحصل؟

يسمع دوي انفجارات في قرى وبلدات قضاء مرجعيون، ناجمة عن تمرين عسكري للعدو في منطقة اصبع الجليل، والتي يتخللها اطلاق قذائف مدفعية في منطقة جبل روس.

من جهة ثانية، سمع في قرى حاصبيا والعرقوب دوي انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة يرجح انها ناجمة من تدريبات عسكرية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي، امتدت حتى مرتفعات الجولان، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق المزارع المحتلة.