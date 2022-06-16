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لبنان

طحين "منتهي الصلاحية".. وتحذير من تجمع أفران المناقيش في الجنوب

Lebanon 24
16-06-2022 | 02:42
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طالب تجمع أفران المناقيش ومخابز المرقوق في الجنوب المسؤولين بـ"إعادة الدعم على الطحين المخصص لهم". وقال التجمع في بيان: "بعد رفع الدعم عن الطحين المخصص لنا أصبحنا نشتري الطحين المدعوم والمخصص للخبز العربي من تجار ومطاحن بسعر الدولار والمفاجأة انه هناك مطاحن مقفلة منذ وقت وما زالت تبيع الطحين المخزن منذ اشهر ويحمل تواريخ منتهية الصلاحية أو أكياسا لا تحمل اي علامة او ماركة مطحنة او تاريخ وتباع عبر أشخاص معروفين وعبر مواقع التواصل الإجتماعي".
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وحذر التجمع "كل الأفران الصغيرة من شراء هذة البضاعة لأنها تكون قد تعرضت للرطوبة والتلف"، مطالبة الأجهزة المختصة ورئيس الحكومة ووزير الإقتصاد ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية "بوضع يدها على هذا الملف".
وختم: "إن إعادة الدعم على الطحين المخصص للأفران الصغيرة هو توفير للمال العام وليس العكس لأن الطحين المدعوم أصبح تجارة مربحة لبعض الأفران والمطاحن المعروفة فيما الخبز العربي مفقود من الأسواق وفي حال عدم التجاوب مع مطالبنا سنسمي الأمور بأسمائها".
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