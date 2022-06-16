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لبنان

جريح نتيجة انفجار لغم أرضي عند مجرى النهر الكبير

Lebanon 24
16-06-2022 | 03:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح (سوري الجنسية) يدعى ح. ع. ح. نتيجة انفجار لغم أرضي عند مجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدودية في عكار.
 
وقد نقل بواسطة الصليب الأحمر الى احدى مستشفيات المنطقة.
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لغم

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