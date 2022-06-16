جريح نتيجة انفجار لغم أرضي عند مجرى النهر الكبير

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح (سوري الجنسية) يدعى ح. ع. ح. نتيجة انفجار لغم أرضي عند مجرى النهر الكبير في منطقة وادي خالد الحدودية في عكار.

وقد نقل بواسطة الصليب الأحمر الى احدى مستشفيات المنطقة.