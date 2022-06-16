في هذه الحالة سيتخطى سعر صفيحة البنزين 800 ألف!

قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ"الجديد" "أننا لم نتبلغ بعد رفع الدعم عن البنزين"، معتبرا أنه "اذا تم وقف العمل بمنصة صيرفة سيتخطى سعر صفيحة البنزين 800 ألف ليرة".

وذكر أن قرار رفع الدعم عن البنزين عند مصرف لبنان.