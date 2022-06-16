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لبنان

الجيش يوقف 36 شخصاً... وهذا ما كانوا يُحضّرون له!

Lebanon 24
16-06-2022 | 05:49
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:   

بتاريخ 16 / 6 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتتَي الصرفند وصيدا، 34 شخصاً من الجنسية السورية (بينهم نساء وأطفال) ولبنانيان، لقيامهم بالتحضيرات اللازمة للهجرة عبر البحر إلى إحدى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
ولاحقا، أفاد الجيش عبر "تويتر"، أنّ "التحقيقات الاوليّة اظهرت ان من ضمن ٣٤ شخصاً الذين تم توقيفهم صباح اليوم في الصرفند وصيدا عصابة مؤلفة من ستة سوريين تعمل على تهريب اشخاص الى دول اوروبية بطريقة غير شرعية".
 
 
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