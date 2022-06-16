إلى موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان حول المساعدة الاجتماعية

صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:



يفيد مصرف لبنان انه سيقوم بدفع المساعدة الاجتماعية عن شهري اذار ونيسان التي باشرت بتحويلها وزارة المالية لكافة موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين نقدا بالدولار الاميركي حسب سعر منصة صيرفة. وعلى جميع المصارف الالتزام بتسديد هذه المساعدة الاجتماعية فور ورودها الى حسابات الموظفين نقدا وبالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة.

Advertisement