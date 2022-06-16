Advertisement

لبنان

إلى موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم هذا البيان من مصرف لبنان حول المساعدة الاجتماعية

Lebanon 24
16-06-2022 | 05:56
A-
A+
Doc-P-962677-637909811482845666.jpg
Doc-P-962677-637909811482845666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

يفيد مصرف لبنان انه سيقوم بدفع المساعدة الاجتماعية عن شهري اذار ونيسان التي باشرت بتحويلها وزارة المالية لكافة موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين نقدا بالدولار الاميركي حسب سعر منصة صيرفة. وعلى جميع المصارف الالتزام بتسديد هذه المساعدة الاجتماعية فور ورودها الى حسابات الموظفين نقدا وبالدولار الاميركي على سعر منصة صيرفة.
Advertisement
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website