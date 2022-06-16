تيمور جنبلاط بحث وفرونتسكا في الأوضاع العامة والمستجدّات

Advertisement

استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بحضور النائب وائل أبو فاعور، ومفوّض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى استعراض مختلف الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.