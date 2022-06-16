أمر غير اعتيادي... هذا ما سيفعله المغتربون عند وصولهم الى لبنان



تشير الأرقام الى ان الحجوزات في مختلف الفنادق اللبنانية لاسيما الجبلية منها تسجل أرقاما مرتفعة جدا، اذ انه وبالاضافة الى حجوزات السياح العرب والاجانب المعتادة، أضيفت لهذا الموسم حجوزات المغتربين اللبنانيين الذين يفضلون التوجه الى الفنادق فور وصولهم الى لبنان بدلا من بيوتهم او بيوت ذويهم نظرا إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي عن القرى والبلدات والمدن في حين ان الفنادق تقوم بتأمين هذه الخدمة بشكل متواصل.

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