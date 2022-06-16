معوض استقبل شيا وبحثا في موضوع ترسيم الحدود

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استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا في دارته في بعبدا ،في حضور النائب اديب عبد المسيح والنائب السابق جواد بولس.وقد تخلّل اللقاء وفق بيان عن مكتب معوض، جولة افق حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.كما جرى البحث "بشكل معمّق بموضوع ترسيم الحدود، وتم تأكيد ضرورة حماية المصالح اللبنانية في المفاوضات وحفظ استقرار المنطقة".