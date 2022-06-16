كركي: لقاءات مكثّفة من أجل حل قضيّة مرضى غسيل الكلى في منطقة جونيه

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عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لقاءات مكثفة، في مكتبه، لمتابعة شؤون مرضى غسيل الكلى الذين لا يستطيعون تحمّل أيّ تأخير في تلقّي علاجاتهم، لاسيّما في منطقة جونيه بعد توقّف مستشفى سان لويس عن العمل لإعادة التأهيل.وفي هذا الاطار، التقى كركي المدير العام لمستشفى فتوح كسروان – البوار الدكتور أندريه قزيلي في حضور رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات فؤاد حليحل.كذلك عقد لقاء مع المدير العام لمستشفى سيدة لبنان النائب السابق الدكتور فادي سعدالذي عرض الحلول المقترحة "التي من شأنها تسوية أوضاع عشرات مرضى غسيل الكلى المضمونين الذين تركوا الى مواجهة مصيرهم"، آملا "التعجيل في البت بها قبل نهاية الشهر الحالي لأن صحّة هؤلاء لا تحتمل التأجيل ومؤسسة الضمان الاجتماعي مؤتمنة على صون أمنهم الصحّي".الجدير بالذكر، أنّه سبق لصندوق الضمان أن رفع منذ بداية شهر حزيران تعرفة تغطية جلسة غسيل الكلى الى مليون ليرة لبنانية، كذلك بدل أتعاب الطبيب المعالج الى 200 الف ليرة لبنانية، على أن لا يتحمّل المريض المضمون أيّة تكاليف إضافية ، فهذا النوع من العلاجات هو مجّاني، يغطّيها الضمان 100% (بشكل كامل).