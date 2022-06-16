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لبنان

وفد عصبة سيدات الجامعة الأميركية زار متحف عزت مزهر في الناعمة

Lebanon 24
16-06-2022 | 06:09
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 زارت رئيسة عصبة سيدات الجامعة الأميركية السيدة لميا قعوار والأعضاء، متحف الفنان الراحل عزت مزهر، في بلدته الناعمة، وكان في استقبالهن رئيسة جمعية عزت مزهر سمر عطايا مزهر، نائبة رئيس بلدية الناعمة - حارة الناعمة المحامية ميشلين مطر، رئيسة كاريتاس اقليم الشوف الساحلي  جوسلين مطر، رئيسة جمعية غولد للمسنين جويس يزبك، سوسن قماطي. وعقد لقاء ضم نخبة من سيدات المجتمع والثقافة .
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بعد جولة في المتحف، إطلع الوفد الزائ من سمر مزهر على كيفية عمل الفنان الراحل في حياته، في مجال النحت ونقل الرسومات واللوحات بمنتهى الدقة والمعايير . وقدمت مزهر شرحا مفصلا عن تاريخ المتحف، وأكدت اصرارها على استكمال مسيرة ورسالة الفنان مزهر، رغم كل الأوضاع والظروف الصعبة .

  وقد أبدت السيدات إعجابهن بالمتحف ومنحوتاته واللوحات المعبرة، التي تجسد ما يختزنه لبنان من طاقات كبيرة في شتى المجالات، والتي كان الفنان مزهر من أبرز هذه الطاقات، لما تركه من بصمات هامة، على خارطة الفن والنحت والثقافة والعلم .

   واذ شكرن مزهر على "هذا الإنجاز والانتاج الرائع الذي يحمل اسم لبنان عاليا"،  أشارت مزهر الى انه تم اعداد كتاب عن المتحف وباللغات العربية والفرنسية والانكليزية، مؤكدة انها "ستبقى تحمل ذكرى الفنان مزهر من خلال أشغاله ومنحوتاته الرائعة والقيمة، ليبقى هذا الفنان خالدا في قلوبنا، وقلوب أصدقائه ومحبيه".

 من جهتها، شكرت قعوار  مزهر على هذه اللفتة واستضافة وفد السيدات، وأملت من الدولة ووزارة الثقافة المزيد من الاهتمام بهذا المتحف وما يمثل وما يضم من محتويات اثرية وتاريخية، معربة عن سرورها لمثل هذا المتحف "الذي يكبّر القلب ويثلج الصدور"، داعية الى "ان يكون متحف مزهر محطة، من محطات تاريخ لبنان الثقافي ".  
المصدر: الوكالة الوطنية
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