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لبنان

سامي الجميّل: لحكومة قادرة على فرملة الانهيار ومواكبة الاستحقاقات في أسرع وقت

Lebanon 24
16-06-2022 | 07:39
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 التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجمّيل السفيرة الفرنسية آن غريو وجرى عرض لآخر التطورات .
اللقاء حضره الناائب الياس حنكش، عضو المكتب السياسي جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابو عبد الله 
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وجدد رئيس الكتائب في خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، تفرمل الانهيار وتشرع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ومواكبة الاستحقاقات المفصلية المقبلة على لبنان على ان يكون على رأسها شخصية مستقلة عن المنظومة، مُلمًّة بالواقع المالي والاقتصادي، وتملك رؤية للحل.  
كما اكد على ضرورة الاستفادة من الديناميكية الجديدة التي انتجتها الانتخابات النيابية في البرلمان لامرار القوانين المطلوبة في اسرع وقت بعيداً عن التسويات التي كانت سائدة .
 
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