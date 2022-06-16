كلودين عون: لتحقيق الاستقلال الذاتي

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أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي، ضمن إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة صادر ومشاركوه، سلسلة من الندوات التثقيفية الالكترونية القانونية حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتأسيس عمل خاص، وذلك تحت عنوان "أسّسي عملاً خاصًّا بك".وفي كلمة افتتاحية في الندوة الأولى الافتراضية، توجهت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون إلى المشاركات وقالت:" في مستهل انعقاد ندوات برنامج "أسّسي عملاً خاصاً بك" أودّ أن أرحّب بكنّ وأن أحيي الحيوية والإرادة في النهوض اللتين يدل عليهما إقدامكنّ على التسجيل لمتابعة هذا البرنامج. في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة السائدة، كان لا بدّ لنا من البحث عن المخارج التي من شأنها المساعدة على التعافي الاقتصادي والهدف الأول لهذا البرنامج هو تشجيع الراغبات في إطلاق مشروع اقتصادي، على المباشرة به، ذلك عن طريق نشر المعرفة بالقواعد الأساسية القانونية الضرورية لذلك."وتابعت: "النزعة السائدة في لبنان بالنسبة إلى الشابات والسيدات الراغبات في العمل، هي السعي إلى الحصول على وظيفة ثابتة في القطاع العام أو الخاص يتأمن من خلالها راتب شهري. بالمقارنة يعتبر بشكل عام أن للشباب وللرجال خياراً آخر متاح للعمل، هو الإقدام على تأسيس عمل خاص. هذا الخيار الآخر، أردنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائنا، أن يكون متوفراً أيضاً للنساء. فحالياً يجد كل فرد منّا، رجلاً كان أم امرأة، حاجة إلى تأمين مدخول مالي، في وقت سجل فيه تقلّصاً في الوظائف المتوافرة في المؤسسات وازدياداً في نسب البطالة خاصة لدى النساء."وأضافت: "وبالنسبة للنساء لا ينشأ عن كسب الدخل المالي، تحقيق مكسب اقتصادي فقط، بل تنشأ عنه أيضاً ثقة بالنفس، وقدرة على اتخاذ المبادرة وتحقيق الاستقلال الذاتي، بذلك تتطور قدرات النساء ويصبحن عناصر مؤثرة وفاعلة في المجتمع في جميع الميادين. والقدرة على اتخاذ المبادرة والقرار، تنمو بشكل خاص عندما يكون مصدر الدخل عملاً خاصاً أسسته المرأة بنفسها وطورّته".