Advertisement

لبنان

كلودين عون: لتحقيق الاستقلال الذاتي

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:18
A-
A+
Doc-P-962725-637909895274147038.jpg
Doc-P-962725-637909895274147038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي، ضمن إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة صادر ومشاركوه، سلسلة من الندوات التثقيفية الالكترونية القانونية حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتأسيس عمل خاص، وذلك تحت عنوان "أسّسي عملاً خاصًّا بك".
Advertisement

وفي كلمة افتتاحية في الندوة الأولى الافتراضية، توجهت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون إلى المشاركات وقالت:" في مستهل انعقاد ندوات برنامج "أسّسي عملاً خاصاً بك" أودّ أن أرحّب بكنّ وأن أحيي الحيوية والإرادة في النهوض اللتين يدل عليهما إقدامكنّ على التسجيل لمتابعة هذا البرنامج. في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة السائدة، كان لا بدّ لنا من البحث عن المخارج التي من شأنها المساعدة على التعافي الاقتصادي والهدف الأول لهذا البرنامج هو تشجيع الراغبات في إطلاق مشروع اقتصادي، على المباشرة به، ذلك عن طريق نشر المعرفة بالقواعد الأساسية القانونية الضرورية لذلك."

وتابعت: "النزعة السائدة في لبنان بالنسبة إلى الشابات والسيدات الراغبات في العمل، هي السعي إلى الحصول على وظيفة ثابتة في القطاع العام أو الخاص يتأمن من خلالها راتب شهري. بالمقارنة يعتبر بشكل عام أن للشباب وللرجال خياراً آخر متاح للعمل، هو الإقدام على تأسيس عمل خاص. هذا الخيار الآخر، أردنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائنا، أن يكون متوفراً أيضاً للنساء. فحالياً يجد كل فرد منّا، رجلاً كان أم امرأة، حاجة إلى تأمين مدخول مالي، في وقت سجل فيه تقلّصاً في الوظائف المتوافرة في المؤسسات وازدياداً في نسب البطالة خاصة لدى النساء."

وأضافت: "وبالنسبة للنساء لا ينشأ عن كسب الدخل المالي، تحقيق مكسب اقتصادي فقط، بل تنشأ عنه أيضاً ثقة بالنفس، وقدرة على اتخاذ المبادرة وتحقيق الاستقلال الذاتي، بذلك تتطور قدرات النساء ويصبحن عناصر مؤثرة وفاعلة في المجتمع في جميع الميادين. والقدرة على اتخاذ المبادرة والقرار، تنمو بشكل خاص عندما يكون مصدر الدخل عملاً خاصاً أسسته المرأة بنفسها وطورّته".


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website