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لبنان

اشتباكات مسلحة وعنيفة في احدى البلدات العكارية والجيش يتوجه الى المكان (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشتباك مسلح في بلدة العماير في وادي خالد في عكار، تخلله إطلاق كثيف للنار بين عائلتي  آلـ "الفاهي" وآلـ "شربك".
 
والاشكال الدائر حاليا كانت له عدة جولات سابقة، وعاد وتجدد اليوم بعد قيام احدهم بإطلاق النار على مركبة رباعية الدفع في منطقة العماير، ما دفع  أهالي البلدة الى مناشدة العقلاء والوجهاء وأهل الخير في وادي خالد لمحاولة انهاء وتطويق الاشكال.
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ووفقا للمعلومات، توجهت قوة كبيرة من الجيش الى مكان الأشكال.
 
وتستمر الاشتباكات المسلحة التي أسفر عنها حتى الساعة وقوع 4 اصابات.
 
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