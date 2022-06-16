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لبنان
بري استقبل دياب وشهيب وابو فاعور والمجلس الجديد لنقابة اطباء لبنان
Lebanon 24
16-06-2022
|
08:40
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش، وذلك في زيارة برتوكولية بعد انتخاب المجلس الجديد للنقابة .كما كانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض لمطالب الاطباء وشؤون تشريعية متصلة بالقطاع الصحي وسبل تحصينه.
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وبعد اللقاء قال نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش: "تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وطرحنا معه كل التحديات التي يواجهها اليوم القطاع الصحي في لبنان في ظل الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي نمر بها ، كما وضعنا دولته باجواء الخطر الذي يحدق بنا جراء انهيار القطاع والذي يمكن ان يوصل الى كارثة ، كما طرحنا مع الرئيس بري كل الاقتراحات الواجب اتخاذها فضلا عن المشاريع والخطوات التي ستقوم بإتخاذها النقابة بهدف ابقاء القطاع الصحي صامداً ، وبالتالي تأمين المقومات للزملاء الاطباء لمزاولة مهنتهم الانسانية.
كما عرضنا التشريعات الموجودة في مجلس النواب والتي تحتاج الى اقرار بدءا من حصانة الطبيب وتحرير مدخراته في المصارف والعمل على اسعار الدواء بما يمكن المواطن الحصول عليه، ولمسنا من دولة الرئيس كل تجاوب مع هذه المشاريع لانه حريص جدا على القطاع الصحي وعلى الاطباء لانهم كنز لبنان".
كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال استقباله عضوي "اللقاء الديمقراطي "النائبين أكرم شهيب ووائل ابو فاعور الذي أكتفى بالقول: "بحثنا مع الرئيس بري المواضيع كافة".
وبعد الظهر عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال استقباله الرئيس حسان دياب الذي غادر دون الادلاء بتصريح.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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