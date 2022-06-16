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لبنان

"أشدّ العقوبات"... المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحكم بالسجن المؤبد على مرعي وعنيسي

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:37
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أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن مرعي وحسين عنيسي.


وفرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته.
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