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لبنان

لجنة الشباب ناقشت منهجية عملها وشؤون قطاعي الشباب والرياضة

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:39
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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: رائد برو، الياس حنكش، غادة ايوب، شربل مارون، اغوب ترزيان، الياس اسطفان، وضاح الصادق، ينال صلح، ورازي الحاج. 
 
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابي رميا: "خصص الاجتماع لتداول أفكار بين بعضنا البعض، وتحديد منهجية العمل ودورية الاجتماعات التي سنعقدها في المرحلة المقبلة. كذلك كان هناك نقاش عام في الامور التي تهم قطاعي الشباب والرياضة والافكار التي لدى كل نائب للمرحلة المقبلة. وكان هناك تأكيد ان هذه اللجنة ليست ثانوية بل هي تعنى بقطاعات اساسية، وبالتحديد قطاع الشباب الذي يعيش حاليا حالا من اليأس والاحباط في الوضع الحالي، ولدينا مهمة اساسية في هذا الموضوع، وهناك افكار من اجل تفعيل الرياضة في لبنان. ونرى كيف سيكون للجنة دور تحفيزي على هذا الصعيد". 
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وأضاف: "تقرر في نهاية الاجتماع ان يكون لدينا اجتماعات دورية كل يوم خميس عند العاشرة والنصف. اما في ما يختص بالاجتماع المقبل فسيكون مع وزير الشباب والرياضة استثنائيا عند العاشرة والنصف قبل ظهر الاربعاء المقبل لأن وزراء الشباب والرياضة في العالم العربي اعتمدوا لبنان وبيروت عاصمة للشباب العربي لعام 2022. وسنرى مع وزير الشباب والرياضة ما هو البرنامج الذي سيعلن لهذه الاحتفالية، وما هو دور لجنة الشباب والرياضة في هذا الاطار؟".
المصدر: الوكالة الوطنية
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