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لبنان

العماد عون: الجيش لديه سلاح العلم والمعرفة

Lebanon 24
16-06-2022 | 09:28
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تم في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة توقيع بروتوكوليْ تعاون أكاديمي بين قيادة الجيش والجامعة اللبنانية. ينص الأول على تمكين التلامذة الضباط في الكلية الحربية من الحصول على إجازة مدنية في أحد الاختصاصات التالية: الجغرافيا السياسية، العلوم السياسية، المعلوماتية الإدارية، بالإضافة إلى اختصاصهم الأساسي الذي يؤهلهم الحصول على إجازة في العلوم العسكرية، وينص الثاني على انشاء ماستر اداري وأكاديمي في العلوم العسكرية في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ويكون مرتبط بوحدة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية.
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وقد وقّع عن قيادة الجيش، قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة اللبنانية رئيسها البروفسور بسام بدران في حضور عدد من عمداء الجامعة اللبنانية وضباط من الجيش.

وتحدث العماد عون عن أهمية التعليم وبخاصة في الجيش، وقال: "صحيح أن الجيش يمتلك معدات وتجهيزات متواضعة قياساً لباقي جيوش العالم لكنه في المقابل لديه سلاح أقوى وأفضل هو سلاح العلم والمعرفة الذي يتسلّح به ضباطنا وعسكريونا على اختلاف رتبهم".

وأضاف: بفضل هذا السلاح بات الضباط والعسكريون أكثر إنخراطاً ومشاركة في دورات عسكرية تُقام في الخارج وذلك كنتيجة حتمية للمستوى التعليمي الذي وصلوا إليه، لافتاً إلى ازدياد نسبة العسكريين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي وهذا ما تدعمه القيادة وتقدم له كل التسهيلات الممكنة.

من جهته، القى البروفسور بدران كلمه نوّه فيها بأداء المؤسسة العسكرية رغم الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد مشيراً إلى أن عمل الجيش قد أثمر أمناً وهذا الأمن هو الأساس في كل شيء لا سيما في عملية التعليم. وشدد على أهمية التعاون بين المؤسستين الوطنيتين الجامعتين الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية، آملاً بالمزيد من التعاون في سبيل اعلاء شأن العلم في لبنان.
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