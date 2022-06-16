خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ في سنترال شدرا بسبب الضغط على المولدات، مما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة.

وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.