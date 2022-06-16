Advertisement

لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة

Lebanon 24
16-06-2022 | 09:48
A-
A+
Doc-P-962749-637909951720006744.jpg
Doc-P-962749-637909951720006744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ في سنترال شدرا بسبب الضغط على المولدات، مما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة.
 
وأكّدت أنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
Advertisement
 
Image
مواضيع ذات صلة
توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة
lebanon 24
18/06/2022 04:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمات "أوجيرو" تتوقف في مستيتا... ما السبب؟
lebanon 24
18/06/2022 04:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توقّف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة
lebanon 24
18/06/2022 04:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف خدمات "أوجيرو" في شمسطار
lebanon 24
18/06/2022 04:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو

شدرا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website