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لبنان

بعد وصفها الرئيس بري بـ"المدرسة".... نجاة عون توضح (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2022 | 10:15
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنائب نجاة عون خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها عبر برنامج "عالمكشوف" الذي يعرض على قناة الـ "OTV" وهي تقول ان" رئيس مجلس النواب نبيه مدرسة بجد ذاته وأتمنى ان أستطيع الاستفادة منه ".
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وقد شكل مقطع الفيديو المنتشر محط انتقاد عند مجموعة من المتابعين، في حين انه لاقى استحسانا عند شريحة أخرى منهم.
 
وفي وقت لاحق غرّدت عون عبر حسابها الخاص على "تويتر":
 
"ببساطة،  نستفيد من تجربة،  حتى ما تنعاد.
مواجهتنا مع المنظومة مستمرة دون تراجع.
ولا ضرورة لتأويل جملة أكثر مما تحتمل".
 
 
 
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