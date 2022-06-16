غادة عون: البلد ينهار ماذا تنتظرون بعد أيها الزملاء الأعزاء للتحرك من اجل انقاذ بلدنا

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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على تويتر: "دعوة صادقة الى كل زملائي وزميلات، دعوة للتوحد حول مبادئ أساسية لا يمكن لأي قاضي شريف الا يتبناها:1-إلغاء المادة 95 ت. قضائي والتي تستعمل كسيف مصلت على القضاة يمكن ان تطبق لاسباب محض كيدية وانتقام.2 -اعتماد مبدأ المداورة بالنسبة للقضاة الحكميين في مجلس القضاء.3 - اعتماد مبدأ الانتخاب‏.البلد ينهار، الشباب يهاجر، اليأس والفقر يضرب الجميع. ماذا تنتظرون بعد ايها الزملاء الأعزاء للتحرك. كلنا مع المطالب المادية، لكن لنتوحد اولا من اجل انقاذ بلدنا ونحن ام الصبي. مطلوب الاتفاق على هذه المبادئ والإصرار عليها وتوحيد الشعب كله حولها واعتماد الالية التي ترونها مناسبة لتحقيقها".