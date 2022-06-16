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لبنان

شيخ العقل التقى سفير الكويت مودعا: لدعم الجهود الانقاذية لصون الدولة وعلاقاتها العربية

Lebanon 24
16-06-2022 | 10:50
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي في زيارة وداعية، وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة ومسائل ذات صلة بالعلاقات الثنائية والدور الايجابي الذي تقوم به الكويت تجاه لبنان.
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وقد نوه أب المنى خلال اللقاء ب"الدور المسؤول الذي لعبه السفير القناعي في لبنان اثناء فترة مهامه الديبلوماسية، وحرصه الدائم لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتوفير المناخات الايجابية لها"، مثمنا "وقوف دولة الكويت الى جانب وطننا ابان المحن والمراحل القاسية التي مر ويمر بها اليوم وتستوجب من جميع المخلصين دعم الجهود الانقاذية الآيلة للحفاظ على ما تبقى من أسس الدولة وصون ابنائها في لبنان والخارج وحماية علاقاتها العربية لا سيما مع الاشقاء في الخليج".
 
وحضر اللقاء مستشار شيخ العقل لشؤون الاحوال الشخصية الشيخ دانيال سعيد ومدير مشيخة العقل ريان حسن والشيخ  وليد فرحات.
 
كما التقى شيخ العقل رئيس "الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية" يوسف محمد بيضون، يرافقه مدير الجمعية محمد حمادة والمستشار عباس بلوط.
  
كذلك التقى الشيخ ابي المنى معتمد مشيخة العقل في كونيتيكت-الولايات المتحدة الاميركية الشيخ وليد فرحات، وتم البحث في قضايا متصلة بمهام معتمدية مشيخة العقل.
  
واستقبل الشيخ أبي المنى شركة "مجموعة الاربعة للهندسة والمقاولات" واضعة نفسها في خدمة المشيخة سيما وانها المسؤولة عن دراسة المشروع المنوي تنفيذه والمتضمن "دار مسنين ومستشفى الامير السيد عبد الله التنوخي" في عبيه، ومطلعا على المراحل الذي قطعه المشروع.
  
ومن الزوار: المهندسان رمزي ابو طرية والشيخ سهيل ابو غنام.

تعاز
وكان أبي المنى قام برفقة وفد من المشايخ بزيارة تعزية الى رأس المتن بوفاة المرحومة الشيخة زكيه الزيبق ارملة المرحوم الشيخ ابو يوسف احمد ابو صالحة، وكان في استقباله في قاعة العائلة مشايخ وفاعليات روحية واجتماعية وقاضي محكمة المتن الدرزية الشيخ غاندي مكارم.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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