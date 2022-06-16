ميقاتي التقى مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية ووزير الخارجية الكندي

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التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية ستيفان هيكاي بعد ظهر اليوم في السراي الكبير في حضور السفير البريطاني إيان كولارد وتم خلال اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.واستقبل الرئيس ميقاتي نائبة وزير الخارجية الكندي سينتيا تيرموشويزن ترافقها السفيرة الكندية في لبنان شانتال شاستناي وتم خلال اللقاء البحث بالعلاقات الثنائية وسبل توطيدها وتطويرها.وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.