Advertisement

لبنان

ميقاتي التقى مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية ووزير الخارجية الكندي

Lebanon 24
16-06-2022 | 10:49
A-
A+
Doc-P-962773-637909985869637709.jpg
Doc-P-962773-637909985869637709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية ستيفان هيكاي بعد ظهر اليوم في السراي الكبير  في حضور السفير  البريطاني  إيان كولارد وتم خلال  اللقاء البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. 
Advertisement

واستقبل الرئيس ميقاتي نائبة وزير الخارجية الكندي سينتيا تيرموشويزن  ترافقها السفيرة الكندية في لبنان شانتال شاستناي وتم خلال اللقاء البحث بالعلاقات الثنائية وسبل توطيدها وتطويرها.
وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website