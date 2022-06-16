كنعان عرض مع فرونتسكا خطوات استعادة الثقة الدولية

استقبل النائب ابراهيم كنعان في منزله في البياضة، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وعرض معها للواقع الراهن بعيد الانتخابات النيابية، والخطوات المنتظرة رقابياً وتشريعياً واصلاحياً، وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في سياق استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان.

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