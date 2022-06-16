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لبنان

كنعان عرض مع فرونتسكا خطوات استعادة الثقة الدولية

Lebanon 24
16-06-2022 | 10:54
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 استقبل النائب ابراهيم كنعان في منزله في البياضة، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وعرض معها للواقع الراهن بعيد الانتخابات النيابية، والخطوات المنتظرة رقابياً وتشريعياً واصلاحياً، وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في سياق استعادة الثقتين المحلية والدولية بلبنان. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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