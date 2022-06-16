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لبنان

سلسلة استقبالات لـ بو حبيب وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-06-2022 | 10:59
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الممثلة الجديدة لمنظمة الفاو لدى لبنان نورا اورابح حداد  في زيارة بروتوكولية وتم البحث في العلاقة الوثيقة بين لبنان ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة والسعي  لتوطيدها وانجاز مبادرات مهمة في ميدان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان .
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النائب المعاون للخارجية الكندية
واستقبل الوزير بو حبيب النائب المعاون لوزير الخارجية للشؤون الدولية في كندا سينتيا ترموشويزن ترافقها سفيرة كندا لدى لبنان شانتال شاستوناي وتم البحث في  العلاقات الثنائية والمساعدات الكندية للبنان وملف النزوح السوري وترسيم الحدود البحرية.
 
ستيفن هايكي
و بحث الوزير بوحبيب مع مدير الشرق الاوسط وشمالي افريقيا في مكتب الخارجية والكومنولث للتنمية ستيفن هايكي في العلاقات الثنائية وترسيم الحدود البحرية  والمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي والاوضاع والتطورات في المنطقة.

زيارة وداعية
كما استقبل الوزير بوحبيب سفير سلطنة عُمان بدر بن محمد المنداري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
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