عثمان استقبل رئيس "حركة العدالة والانماء"

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس "حركة العدالة والانماء" المحامي صالح المقدم، في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد وبخاصة في مدينة طرابلس.

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