دوي انفجار في منطقة أبي سمراء... ما الذي انفجر؟ (صورة)

سمع دوي انفجار قوي في منطقة أبي سمراء طرابلس تبين أنه برميل بلاستيك يحتوي على مادة التنر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، حيث انفجر تحت تأثير الشمس بالقرب من مأوى العجزة من دون تسجيل إصابات.

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