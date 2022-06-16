أدوية لمعالجة الأمراض المزمنة هبة من جمعية PEOPLE TO PEOPLE AID CORP إلى قوى الأمن

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تسلمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في ثكنة محمد ناصر، من قبل رئيس جمعية "People To People Aid Corp " وسيم كبارة، كمية كبيرة من الأدوية للعلاجات المزمنة والمستعصية.وتسلم المساعدات رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم، والنقيب الصيدلي هدى أيوب والدكتورة هبة رحال من مكتب الأدوية واللوازم الطبية في مصلحة الصحة.وشكر الوفد باسم اللواء عماد عثمان كبارة على "هذه المبادرة القيمة، والمؤسسات الأخرى الأميركية المانحة التي ساهمت في رعاية هذه الهبة التي ستساعد في معالجة عدد كبير من العناصر وذويهم، وبخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة".