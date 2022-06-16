تسرب لمادة حمض الكبريت من المرفأ ... ووحدة التدخل الكيميائي في فوج إطفاء بيروت تتدخل

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "وحدة التدخل الكيميائي - البيولوجي - الراديوي والنووي التابعة لفوج إطفاء بيروت عملت، منذ صباح اليوم، على معالجة تسرب مادة حمض الكبريت (سلفوريك اسيد) من غالونات مخزنة في أحد المستوعبات المتواجدة في مرفأ بيروت، وتمكنت في النهاية من إفراغها من المستوعب وعزلها في مكان آمن وإزالة الأضرار والخطر، وسيقوم مالكها بنقلها خلال وقت قصير".

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