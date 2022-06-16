آلان عون عرض مع فرونتسكا كيفية الدفع لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد

التقى النائب آلان عون الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا.



وأشار بيان وزعه المكتب الإعلامي لعون أن "اللقاء بحث في كيفية الدفع لإنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، لا سيما في ما يخص القوانين المطلوبة لإنجازه".

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