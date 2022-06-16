الترصد الوبائي: 590 إصابة بالتهاب الكبد منذ بداية العام

وزع برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة نشرة عن مرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي، أعلن فيها أن "عدد الحالات المبلغ عنها في لبنان منذ بداية العام 2022 وحتى تاريخه وصلت إلى 590 حالة معظمها في البقاع (229) والشمال (211) حالة".

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