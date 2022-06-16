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لبنان

الجميل: ‏لا يجوز الاستسلام للأمر الواقع وعدم التسمية أو الذهاب بأسماء متعددة إلى الاستشارات

Lebanon 24
16-06-2022 | 12:47
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غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر": "‏لا يجوز الاستسلام للأمر الواقع وعدم التسمية أو الذهاب بأسماء متعددة الى الاستشارات. على كل الكتل التي تريد نهجاً جديداً ان تتوافق على اسم يتمتع بالمواصفات المطلوبة لإنقاذ البلد. ندعو الجميع للتعاطي بإيجابية لنتمكن من اعادة الامل للبنانيين. اتصالاتنا جارية بهذا الاتجاه.
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