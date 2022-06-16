مزارعو التنباك في عكار طالبوا إدارة حصر التبغ باستلام المحصول بأسعار مشجعة

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ناشد مزارعو التنباك في عكار خلال وقفة رمزية نفذوها في سهل عكار المسؤولين النظر في أوضاعهم المأسوية التي تدفع بهم إلى هجرة أرضهم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع تكلفة الزراعة واليد العاملةوتحدث باسمهم فضل الله الشيخ فقال:نحن اليوم أمام مفترق خطر، فالشتول في الأرض، والموسم على الأبواب، ونحتاج يوميا إلى عمال.ان ارتفاع أسعار الأدوية والسماد والمحروقات إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي باستلام المحصول بأسعار مشجعة ترد للمزارع ثمن الكلفة، وإلا الكارثة كبيرة والمزارعين مهددون بترك أرضهموكذلك، شرح مزارعون ظروفهم الصعبة، مؤكدين أن موسم التنباك من المواسم المهمة المنتظرة من عام إلى آخر نعتمد عليها كمورد رزق أساسي في حياتنا