حادث سير في النبطية... والنتيجة إصابة متوسطة

وقع حادث سير على طريق عام كفردجال - النبطية أدى إلى وقوع إصابة متوسطة.

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وعمل فريق من مركز القصيبة التطوعي على إسعاف الإصابة ونقلها إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما عمل فريق الإنقاذ من مركز قاقعية الجسر التطوعي بالتعاون مع مركز عدشيت التطوعي على إزالة السيارة من وسط الطريق وتسهيل حركة المرور وتغطية الزيوت المتسربة جراء الحادث..