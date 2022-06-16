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لبنان

حادث سير في النبطية... والنتيجة إصابة متوسطة

Lebanon 24
16-06-2022 | 14:12
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وقع حادث سير على طريق عام كفردجال - النبطية أدى إلى وقوع إصابة متوسطة.
 
وعمل فريق من مركز القصيبة التطوعي على إسعاف الإصابة ونقلها إلى مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما عمل فريق الإنقاذ من مركز قاقعية الجسر التطوعي بالتعاون مع مركز عدشيت التطوعي على إزالة السيارة من وسط الطريق وتسهيل حركة المرور وتغطية الزيوت المتسربة جراء الحادث..
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