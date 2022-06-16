هل تم توقيف مفاعيل التعميم 161؟

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صدر عن مصرف لبنان التوضيح الآتي:"يتم التدوال في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بيان عليه امضاء حاكم المركزي عن توقف مفاعيل التعميم ١٦١. يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على ان هذه الوثيقة مزورة وتهدف الإضرار بمصلحة البلد والمواطنين باللعب على سعر الصرف.كما يؤكد الحاكم على استمرار تطبيق التعميم ١٦١".