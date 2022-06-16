Advertisement

لبنان

هل تم توقيف مفاعيل التعميم 161؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 14:46
A-
A+
Doc-P-962841-637910129407774242.jpg
Doc-P-962841-637910129407774242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مصرف لبنان التوضيح الآتي:

"يتم التدوال في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بيان عليه امضاء حاكم المركزي عن توقف مفاعيل التعميم ١٦١. يؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على ان هذه الوثيقة مزورة وتهدف الإضرار بمصلحة البلد والمواطنين باللعب على سعر الصرف.  
Advertisement
كما يؤكد الحاكم على استمرار تطبيق التعميم ١٦١".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website