علوش: قمة الإسفاف أن نشن حربًا تافهة ورخيصة على أصدقاء الشهيد الحريري الأصليين وننسى القتلة

غرد النائب السابق مصطفى علوش عبر حسابه على "تويتر": "في اليوم الذي تؤكد المحكمة ادانة قتلة رفيق الحريرى ورفاقه قمة الاسفاف ان نشن حربا تافهة ورخيصة على اصدقاء الشهيد الاصليين وننسى القتلة. هو حتما زمن الرويبضة".

Advertisement