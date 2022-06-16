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لبنان

خشية من وضع لبنان في مهبّ تجاذبات خطيرة

Lebanon 24
16-06-2022 | 17:24
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يخشى خبراء بالدبلوماسية الأميركية أن تضع جولة بايدن الشرق أوسطية المنطقة أمام محورين، مما يضع لبنان في مهب تجاذبات خطيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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