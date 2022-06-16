خشية من وضع لبنان في مهبّ تجاذبات خطيرة

يخشى خبراء بالدبلوماسية الأميركية أن تضع جولة بايدن الشرق أوسطية المنطقة أمام محورين، مما يضع لبنان في مهب تجاذبات خطيرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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