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لبنان

واشنطن متحمّسة للرئاسة لا الحكومة

Lebanon 24
16-06-2022 | 22:20
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كتبت "الديار": الإدارة الأميركية لديها اولوياتها، ولا تبدو متحمسة للتدخل بمن يكون رئيس الحكومة المقبل في لبنان، وهي لا تخوض هذه المعركة مع احد او ضد احد، على الرغم من ارتياحها لاداء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن هذا الاستحقاق ليس على اجندتها الآن، باعتباره استحقاقا مرحليا بانتظار الانتخابات الرئاسية التي تراها محطة مفصلية للسنوات الست المقبلة، وهي تعمل بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لمحاولة ايصال شخصية الى بعبدا، لا تكون نسخة مكررة عن الرئيس ميشال عون لمواكبة المرحلة المقبلة.
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ووفقا للمعلومات، ستنطلق الحملة الرئيسية للتسويق لهذه الفكرة بعد مغادرة بايدن للمنطقة، ومنطلقها فرنسي يقوم على ضرورة ايصال رئيس "تسوية"، لا يمثل اي من اطراف معسكري واشنطن وطهران، كي يتمكن من لعب دور "محايد" يمكن لبنان من الخروج من ازمته الحالية.!
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