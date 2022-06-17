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لبنان

إصابات بحادث سير مروع على أتوستراد الجية بإتجاه بيروت

Lebanon 24
17-06-2022 | 00:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط إصابات جراء حادث سير مروع على أتوستراد الجية بإتجاه بيروت.
 
وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف للصليب الأحمر ونقلت المصابين الى احد مستشفيات المنطقة.
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