إصابات بحادث سير مروع على أتوستراد الجية بإتجاه بيروت

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط إصابات جراء حادث سير مروع على أتوستراد الجية بإتجاه بيروت.

وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف للصليب الأحمر ونقلت المصابين الى احد مستشفيات المنطقة.