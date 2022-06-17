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لبنان

نواب يسعون لفك الاسر عنهم: "منطحش والا ما رح يخلّونا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-06-2022 | 01:17
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تفيد مصادر مطلعة أن جدالا كبيرا حصل بين عدد من "نواب التغيير" بسبب التصريح الذي ادلت به النائبة نجاة عون صليبا الى محطة ال"او .تي .في" واشادت فيه  برئيس مجلس النواب نبيه بري وبخبرته ومدرسته، من دون ان يؤدي هذا الجدل الى شقاق بين النواب.

وبحسب المصادر" فإن الجدال الذي دار بين النواب تركّز بشكل اساسي على ضرورة الخروج من اسر الهجوم الاعلامي الذي يتربص بنواب التغيير وخصوصا من الأطراف السياسية التي تحاول ضرب صورة جميع هؤلاء النواب".

ووفق المصادر" فان" نواب التغيير" ينوون في المرحلة المقبلة" الطحشة" اعلاميا لصد الهجمات التي يتعرضون لها، انطلاقا من شعار"منطحش والا ما رح يخلّونا".

 وكانت النائبة نجاة عون صليبا ردت على الحملة التي تعرضت لها بتغريدة عبر" تويتر"، قالت فيها: "ببساطة،  نستفيد من تجربة،  حتى ما تنعاد. مواجهتنا مع المنظومة مستمرة دون تراجع.ولا ضرورة لتأويل جملة أكثر مما تحتمل".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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