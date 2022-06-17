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لبنان

عن سعر البنزين.. هذا ما سيحصل اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-06-2022 | 02:12
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أفادت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّ "جدولاً لأسعار المحروقات، سيصدر بعد قليل، على أن يشهد انخفاضاً طفيفاً في سعر البنزين فقط".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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