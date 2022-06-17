أسعار المطاعم في لبنان الأدنى في المنطقة!

تُشير كل المعطيات إلى أن لبنان سيشهد موسماً سياحيا واعداً هذا الصيف، ومن المتوقع ، بحسب المعنيين في القطاعات السياحية، أن يزوره نحو مليون و300 ألف شخص معظمهم من المغتربين وعدد لا بأس به من السياح ما سيؤدي إلى دخول مبالغ كبيرة من العملة الصعبة الى البلد وسيشكل بالتالي صدمة ايجابية ستنعكس على القطاعات السياحية كافة وعلى الاقتصاد اللبناني.

وفي هذا الإطار، ينوه أحد أصحاب المطاعم بقرار وزارة السياحة بأن تكون الفاتورة بالدولار ولاسيما وأن أصحاب المطاعم يدفعون ثمن مشترياتهم بالدولار، معتبرا ان "هذا الأمر لن يؤثر على اللبناني في الداخل وان كل الأسعار موجودة والخيارات كبيرة"، ملمحا ان المطاعم في هذه الفترة "مفولة" في الويك اند.

وشدد على ان "الكلفة التشغيلية للمطاعم في لبنان هي من بين الأعلى في الشرق الأوسط"، الا انه أكد ان "الأسعار هي الأدنى في المنطقة".