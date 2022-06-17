Advertisement

لبنان

أسعار المطاعم في لبنان الأدنى في المنطقة!

Lebanon 24
17-06-2022 | 02:20
A-
A+
Doc-P-962936-637910546366387207.jpg
Doc-P-962936-637910546366387207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تُشير كل المعطيات إلى أن لبنان سيشهد موسماً سياحيا واعداً هذا الصيف، ومن المتوقع ، بحسب المعنيين في القطاعات السياحية، أن يزوره نحو مليون و300 ألف شخص معظمهم من المغتربين وعدد لا بأس به من السياح ما سيؤدي إلى دخول مبالغ كبيرة من العملة الصعبة الى البلد وسيشكل بالتالي صدمة ايجابية ستنعكس على القطاعات السياحية كافة وعلى الاقتصاد اللبناني.

 

وفي هذا الإطار، ينوه أحد أصحاب المطاعم بقرار وزارة السياحة بأن تكون الفاتورة بالدولار ولاسيما وأن أصحاب المطاعم يدفعون ثمن مشترياتهم بالدولار، معتبرا ان "هذا الأمر لن يؤثر على اللبناني في الداخل وان كل الأسعار موجودة والخيارات كبيرة"، ملمحا ان المطاعم في هذه الفترة "مفولة" في الويك اند

 

وشدد على ان "الكلفة التشغيلية للمطاعم في لبنان هي من بين الأعلى في الشرق الأوسط"، الا انه أكد ان "الأسعار هي الأدنى في المنطقة".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website