إنخفاص طفيف بأسعار البنزين وإرتفاع المازوت... إليكم التفاصيل

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، الجدول الجديد لأسعار المحروقات، وجاء على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 687000 (-4000)

البنزين 98 أوكتان: 697000 (-5000)

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المازوت: 751000 (+16000)

الغاز: 360000 (-6000)