انفجار في منطقة القبة.. هذا ما حصل فجراً

سمع فجر اليوم صوت انفجار في منطقة القبة في طرابلس، تبين لاحقاً انه انفجار لخزان كهرباء في المنطقة، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد وقع الانفجار نتيجة الحمل الزائد عل الخزان في فترة التغذية الكهربائية.

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