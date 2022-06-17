Advertisement

لبنان

انفجار في منطقة القبة.. هذا ما حصل فجراً

Lebanon 24
17-06-2022 | 03:35
A-
A+
Doc-P-962954-637910592025716118.jpg
Doc-P-962954-637910592025716118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سمع فجر اليوم صوت انفجار في منطقة القبة في طرابلس، تبين لاحقاً انه انفجار لخزان كهرباء في المنطقة، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد وقع الانفجار نتيجة الحمل الزائد عل الخزان في فترة التغذية الكهربائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تم قطع طريق القبة في طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
lebanon 24
18/06/2022 04:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في منطقة القبة في طرابلس بسبب الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء
lebanon 24
18/06/2022 04:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع لأهالي مفقودي مركب طرابلس في ساحة القبة وتوجه لقطع الطريق
lebanon 24
18/06/2022 04:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقلاب سيارة على طريق مشروع القبة في طرابلس ما أدى لاصابة السائق إصابة طفيفة
lebanon 24
18/06/2022 04:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2022-06-17
17:16 | 2022-06-17
17:11 | 2022-06-17
16:59 | 2022-06-17
16:50 | 2022-06-17
16:43 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website