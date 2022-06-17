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لبنان

بشأن "دولرة سعر البنزين".. هذا ما كشفه أبو شقرا

Lebanon 24
17-06-2022 | 03:22
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اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "المواطن اللبناني بات يعاني كثيراً في ظل ارتفاع سعر الدولار"، مشيراً إلى أن "الذهاب نحو دولرة البنزين سيحدث خضة كبيرة على صعيد محطات المحروقات وسيزيد من الأعباء على المواطنين".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أوضح أبو شقرا أن "سعر البنزين يتأثّر بأسعار النفط العالمية من جهة، وبسعر دولار منصة صيرفة من جهة أخرى"، موضحاً أن "الرئيس نجيب ميقاتي أذكى من أخذ أيّ قرار لتسعير بنزين على الدولار باعتبار أن هذا الأمر سيؤثر على كل شيء"، وتابع: "في حال حصل السيناريو الذي يُحكى عنه، الدولار سيصلُ إلى مستويات جنونية وهائلة، وبالتالي ستذهب الأمور في منحى لا يمكن ضبطه". 
وأعرب أبو شقرا عن تمنياته في أن يحصل توافق عالمي في سبيل انخفاض أسعار النفط، مؤكداً وقوف أصحاب المحطات وموزعي المحروقات مع المواطنين في هذه الأزمة المتفاقمة. 
 
 

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